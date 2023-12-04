Зеленський анонсував підсилення української ППО

Президент повідомив, що Сили оборони отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси.

Президент України Володимир Зеленський 4 грудня провів щоденний селектор, на якому йшлося про дефіцитні ракети до наявних систем ППО.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, наразі триває виконання важливих оборонних домовленостей з нашими партнерами.

“Отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси. Вдячний нашим друзям. Дають результат і зусилля з нарощування власного виробництва. Уперше вийшли на показник шість “Богдан” на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще. Працює і наш “зерновий коридор”. Перевищили позначку 7 млн тонн вантажів”, - розповів глава держави.

Він також додав, що отримав доповіді розвідок, зведення з фронту. Оборонні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, активні дії на півдні.

“Херсон. Надзвичайні служби, ОВА та МВА долають наслідки чергового варварського обстрілу та допомагають постраждалим. А сили оборони реалізують задум, як відбити ворогу можливості й бажання тероризувати місто”, - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що росіяни використовують "фальш-цілі" у війні проти України. Так вони намагаються ввести Сили оборони в оману.

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