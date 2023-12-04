Мінусова температура, подекуди сніг: прогноз погоди на 5-8 грудня

В Україні цього тижня переважатиме поле підвищеного тиску, що забезпечить погоду без опадів до четверга, 7 грудня. У більшості областей – морози.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

У вівторок та середу, 5-6 грудня, переважно без опадів. Температура вночі у західних та північних областях – 5-10° морозу, місцями – до 14° морозу, вдень – 0-5° морозу; на решті території вночі – 1-6° морозу, вдень від – 2° морозу до 4° тепла, в Криму – до 8° тепла.

У середу, 7 грудня, вночі у південній частині, вдень в більшості областей невеликий сніг, на крайньому півдні з дощем. Температура у північних областях вночі – 4-10° морозу, вдень – 1-6° морозу, на решті території вночі – 0-6° морозу, вдень – від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні країни – до 6° тепла.

В Україні, крім західних областей, невеликий сніг, у південній частині невеликий мокрий сніг та дощ, в Криму – помірний дощ.

Температура вночі та вдень – 1-7° морозу (вночі 8 грудня у західних областях місцями 8-13° морозу); у південній частині вночі та вдень – від 4° морозу до 2° тепла, в Криму – 2-8° тепла.

Нагадаємо, Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 5 грудня.

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