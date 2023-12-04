Морозна погода без опадів: прогноз на 5 грудня

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 5 грудня.

В Україні, у вівторок, 5 грудня, по всій території – без опадів, однак буде морозно. Найхолодніше – у західних областях.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, погоду в Україні продовжує визначати антициклон Dunja.

Так, найближчої ночі очікується -5...-10 °C, а вдень -1...-5 °C. На заході -9...-14 °C. На дорогах триматиметься ожеледиця.

У Києві 5 грудня також без опадів. Вдень температура становитиме -1...-3 °C, а вночі опуститься до -6...-8 °C.

Надалі в Україні переважатиме стримано холодна погода. Лише від середини тижня антициклон Dunja пройде і зʼявляться опади.

Нагадаємо, синоптикиня розповіла, якою буде погода в Україні на Святого Миколая, 6 грудня.

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