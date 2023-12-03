Нічний мороз посилиться: прогноз погоди в Україні на 4 грудня

Завтра, 4 грудня, Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Без істотних опадів, лише в Криму та Приазов'ї невеликий дощ та мокрий сніг, вдень на Закарпатті невеликий сніг.

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Київській області хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу;

У Києві вночі 5-7° морозу, вдень близько 1-3° морозу.

За даними синоптикині Наталки Діденко, тиждень розпочнеться антициклоном.

"Це означає прояснення, особливо нічні, які сприятимуть вихолодженню повітря. Тому найближчої ночі мороз зміцніє: -5-10 градусів, на півночі та заході місцями до -12-14 градусів", - зазначила вона.

Якою буде погода на Святого Миколая - читайте у новині.

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