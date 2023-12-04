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Нічна атака по Україні: куди цілились окупанти і як відпрацювала ППО

Нічна атака по Україні: куди цілились окупанти і як відпрацювала ППО

Дрон-камікадзе Shahed

Українські сили збили 18 дронів.

У ніч проти 4 грудня окупанти знову атакували українські міста. Безпілотники випустили з мису Чауда, а керовану авіаційну ракету - з тичасово окупованої Херсонщини.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"До відбиття повітряного нападу (23 "Шахеди") залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у щонайменше дев'яти областях України.

Нагадаємо, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

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