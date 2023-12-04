На Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Повітряні сили повідомляли про ворожі ударні БпЛА в межах області.

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

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Про це інформує Суспільне.

"На Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. В області оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.

Перед цим у Повітряних силах повідомляли, що ворожі "Шахеди" знаходяться поблизу Хмельницького та рухаються у напрямку Старокостянтинова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час повітряної тривоги на Хмельниччині відпрацювали українські сили протиповітряної оборони.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія почала експериментувати зі встановленням на БпЛА типу Shahed-136 4G-модемів.

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