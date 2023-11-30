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Українські військові знищили лігво операторів дронів РФ на лівому березі Херсонщини (відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Українські військові знищили лігво операторів дронів РФ на лівому березі Херсонщини (відео)

Українські дрони. Колаж / Фото: ТСН.ua

За словами автора відео, внаслідок атаки загинув увесь склад операторів. 

У Мережі опублікували відео, як українські захисники знищили лігва операторів дронів російських військ з групи "Судний день".

Ефективні кадри опублікував військовий оглядач Юрій Бутусов.

За його словами, на відео показана робота "Птахів Мадяра" та 36-ї бригади морської піхоти, які завдали удару на південний захід від Нових Лагерів, що на лівому березі Херсонської області.

Як видно на відео, російські оператори дронів перебували у житловому будинку в окупованому населеному пункті. Приліт був настільки потужним, що після удару піднялася пилюка, а криша розлетілася у різні боки. За словами автора відео, внаслідок атаки загинув увесь склад операторів. 

ЗСУ знищили лігво операторів дронів РФ на лівому березі Херсонщини 

ЗСУ знищили лігво операторів дронів РФ на лівому березі Херсонщини 

Раніше у соціальних мережах показали, як українські бійці вразили російський ЗРК "Тор" на Запорізькому напрямку.

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Дата публікації
Перегляди
233
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