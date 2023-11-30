Українські військові знищили лігво операторів дронів РФ на лівому березі Херсонщини (відео)

У Мережі опублікували відео, як українські захисники знищили лігва операторів дронів російських військ з групи "Судний день".

Ефективні кадри опублікував військовий оглядач Юрій Бутусов.

За його словами, на відео показана робота "Птахів Мадяра" та 36-ї бригади морської піхоти, які завдали удару на південний захід від Нових Лагерів, що на лівому березі Херсонської області.

Як видно на відео, російські оператори дронів перебували у житловому будинку в окупованому населеному пункті. Приліт був настільки потужним, що після удару піднялася пилюка, а криша розлетілася у різні боки. За словами автора відео, внаслідок атаки загинув увесь склад операторів.

ЗСУ знищили лігво операторів дронів РФ на лівому березі Херсонщини

Раніше у соціальних мережах показали, як українські бійці вразили російський ЗРК "Тор" на Запорізькому напрямку.

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