Українські військові знищили лігво операторів дронів РФ на лівому березі Херсонщини (відео)

За словами автора відео, внаслідок атаки загинув увесь склад операторів.
У Мережі опублікували відео, як українські захисники знищили лігва операторів дронів російських військ з групи "Судний день".
Ефективні кадри опублікував військовий оглядач Юрій Бутусов.
За його словами, на відео показана робота "Птахів Мадяра" та 36-ї бригади морської піхоти, які завдали удару на південний захід від Нових Лагерів, що на лівому березі Херсонської області.
Як видно на відео, російські оператори дронів перебували у житловому будинку в окупованому населеному пункті. Приліт був настільки потужним, що після удару піднялася пилюка, а криша розлетілася у різні боки. За словами автора відео, внаслідок атаки загинув увесь склад операторів.
Раніше у соціальних мережах показали, як українські бійці вразили російський ЗРК "Тор" на Запорізькому напрямку.
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