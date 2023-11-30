Українців попередили про дефіцит електроенергії: чи будуть відключення світла

В "Укренерго" закликали ощадливо споживати електроенергію у вечірні години.

Без електроенергії через негоду в Україні залишається 191 населений пункт станом на ранок 30 листопада. У вечірні години можливий дефіцит електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго"

"Укренерго" включило в роботу останню з пошкоджених негодою магістральних високовольтних ліній. Надійність живлення південного регіону відновлено. Станом ранок знеструмленим через негоду залишається 191 населений пункт.

Дефіцит електроенергії 30 листопада

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"В вечірні години 16:00 – 18:00 в енергосистемі можливий дефіцит електроенергії. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" – закликали в компанії.

Там звернули увагу, що споживання електроенергії може зростати, оскільки 30 листопада прогнозована середньодобова температура повітря становитиме -4 градуси.

"Також на цей показник впливає одночасне підключення тисяч споживачів, які були знеструмлені через негоду. Енергосистема зазнає перевантаження", – пояснили в "Укренерго".

Там прогнозують у вечірні години дефіцит електроенергії в енергосистемі, однак застосування графіків відключень не передбачається.

Де найскладніша ситуація з електропостачанням

Обленерго продовжують заживлювати споживачів. Найскладніша ситуація з електрикою залишається в Одеській області. Негода додала відключень і в Сумській області.

Загалом через негоду на ранок знеструмлено 191 населений пункт у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Сумській областях.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 442 населені пункти. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

Виробленої українськими електростанціями енергії поки що достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів.

Нагадаємо, потужна негода 27 листопада знеструмила 1638 населених пунктів у 17 областях України. Енергетики досі працюють над відновленням електропостачання.

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