Ракетний удар по Новогродівці: з-під завалів будинку дістали загиблого

З-під завалів зруйнованого ударом росіян будинку в Новогродівці Донецької області дістали тіло чоловіка, ще четверо людей, зокрема дитина, можуть перебувати під руїнами.

Про це повідомив в.о. очільника Донецької ОВА Ігор Мороз у Telegram.

"На місці обстрілу житлового будинку у Новогродівці з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка. Станом на 10:00 під завалами ймовірно перебувають 4 людини, з них - 1 дитина", – написав він.

Пошуково-рятувальна операція триває. Наразі розібрано 132 тонни будівельних конструкцій.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни шістьма ракетами С-300 вдарили по Покровському району Донецької області. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок обстрілів постраждали 10 осіб, серед них - чотири дитини. Парамедики поліції врятували немовля.

За даними поліції, один зі снарядів влучив на подвір’ї приватного будинку, де мешкала родина з двома дітьми. Вибухом зруйнувало стіни та дах будинку, люди опинились під завалами.

"Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доправив до лікарні. Загрози життю дитини немає", — повідомили у поліції.

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