Пекельна доба на Херсонщині: понад 100 обстрілів та загиблий чоловік

Росіяни продовжують обстрілювати правий берег Херсонщини. За минулу добу противник здійснив 107 обстрілів, випустивши 656 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, по місту Херсон ворог випустив 23 снаряди.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури та навчальний заклад у Херсоні, медичну установу та дошкільний навчальний заклад у Херсонському районі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення", - зазначив він.

Очільник МВА Роман Мрочко повідомив, що обстріл передмістя Херсона відбувся близько 16:00. 68-річний загиблий під час атаки перебував на власному подвір'ї.

За даними Генштабу, армія РФ з артилерії обстрілювала Херсон та Тягинку. Водночас Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Херсонщини й продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

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