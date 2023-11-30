Нічна атака безпілотниками: Ігнат назвав цілі і маршрути ворога

Росіяни запустили дрони з південно-східного напрямку. Перша хвиля БПЛА була успішно знищена на Одещині.

Під час нічної атаки дронами-камікадзе по Україні 30 листопада у росіян були незмінні цілі – це військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури. Щоразу ворог корегує маршрути польотів БПЛА.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Цілі атаки БПЛА

Ігнат розповів про цілі російської нічної атаки безпілотниками по Україні.

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"Цілі незмінні. Об’єкти, які вони хочуть вражати, – в них є великі списки. Я думаю, що всі цілі зрештою відомі – і їм, і ми можемо здогадуватися. Ми не можемо офіційно про це говорити, це є військові об’єкти, критичної інфраструктури", – сказав речник ПС.

Маршрути польотів дронів

Він зазначив, що ворог щоразу змінює маршрути польотів дронів.

"Зазвичай ворог кожний "Шахед" запрограмовує на ту чи іншу ціль. Ну летять вони зрештою по відомих маршрутах. Кожного разу вони корегують ці маршрути, змінюють їх, щоб ми не очікували їх у тому напрямку, в якому вони летіли буквально вчора", – пояснив Ігнат.

Деталі про нічну атаку безпілотниками

Він додав, що вночі росіяни запустили дрони з південно-східного напрямку. Перша хвиля БПЛА була успішно знищена на Одещині.

"А далі вже противник по відпрацьованій схемі, застосовуючи кілька напрямків, і в північні області були направлені БПЛА, які знищувались по мірі слідування. А також – захід, аж до Хмельницької області. Саме там закінчують вони свої маршрути", – повідомив представник ПС.

"Шкода, що не було такого результату, як учора, коли 100% було знищено. Але 14 із 20-ти – це дуже і дуже непоганий результат", – зазначив Ігнат.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 30 листопада запустили по Україні 20 дронів-камікадзе Shahed, а також влаштували обстріли ракетами С-300.

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