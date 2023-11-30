БПЛА "навідали" Бєлгородську область

В РФ традиційно стверджують про знищення дрона.

Росіяни заявили про спробу атаки безпілотниками по Бєлгородській області в ніч проти 30 листопада.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

У заяві російського відомства вказано, що вночі припинено спробу "київського режиму" влаштувати атаку безпілотниками літакового типу по об'єктах на території РФ.

Як завжди, в Міноборони переконують, що черговими засобами ППО начебто український БПЛА було знищено над територією Бєлгородської області.

До слова, цієї ж ночі Росія влаштувала по Україні атаку 20 дронами Shahed і ракетами С-300. Частину безпілотників збили сили ППО.

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