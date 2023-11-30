БПЛА "посетили" Белгородскую область

В РФ традиционно утверждают об уничтожении дрона.

Россияне заявили о попытке атаки беспилотниками по Белгородской области в ночь на 30 ноября.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

В заявлении российского ведомства указано, что ночью была пресечена попытка "киевского режима" устроить атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории РФ.

Как всегда, в Минобороны убеждают, что дежурными средствами ПВО якобы украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области.

К слову, этой же ночью Россия устроила по Украине атаку 20 дронами Shahed и ракетами С-300. Часть беспилотников сбили силы ПВО.

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