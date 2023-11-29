Ігнат розкрив тактику російських атак взимку

Окупанти не мають скільки ракет, як минулого року.

Взимку Росія завдаватиме більше ударів за допомогою безпілотників. Москва має приблизно вдвічі менше ракет, ніж було торік. Втім, невідома точна кількість ракет у ворога, бо Москва не афішує свої запаси.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами Ігнат, Росія буде виготовляти Більше дронів - це не лише "Шахеди" і "Ланцети", а й інші БпЛА російського виробництва, Представник ПС наголосив, дрони-камікадзе постійно змінюють маршрути, щоб уникнути збиття мобільними групами.

"Їхнє завдання – обійти по максимуму наші системи ППО, тому противник шукає слабкі місця, обходячи по межах областей, використовуючи річки, автомобільні дороги, щоб дрони були максимально мало помітними, і щоби якомога більше дронів досягло своїх цілей. Тому і знищуються вони вже на підступах до об’єктів, до міст, які ворог потенційно хоче уразити", - наголосив Ігнат.

Нагадаємо, Повітряні сили закликають не говорити, що РФ накопичила "неймовірну кількість" ракет. Юрій Ішнат каже, що 900 ракет, які, за оцінками накопичили росіяни, - це не "неймовірна кількість".

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