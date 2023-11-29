Тривоги через МіГи: Ігнат розповів особливості

Повітряні тривоги в Україні через російські МІГи небезпечні. Ці винищувачі є носіями гіперзвукових ракет "Кинжал", а тому б'ють з дуже великої відстані.

Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

За його словами, у Повітряних силах намагаються оперативно інформувати українців про цю небезпеку. Він зауважив, що вчорашня тривога через МіГ не така довга, як ті, що лунали минулого тижня. До слова, напередодні сирени лунали 45 хв - від 13:42 - 14:27

Ігнат наголошує, що ПС можуть протидіяти, знищивши МіГи. Втім, за його ці літаки недосяжні та б'ють з дуже великої відстані.

"Повітряні сили й надалі будуть надавати оперативну інформацію, коли є загроза, коли летить МіГ, а рішення доручено знайти профільним міністерствам та відомствам. Це ж не Повітряні сили", - додав спікер.

Нагадаємо, 17 листопада президент України Володимир Зеленський дав доручення Генштабу та Міноборони щодо російських МіГів.

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