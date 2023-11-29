Тревоги из-за МиГов: Игнат рассказал особенности

Воздушные тревоги в Украине из-за российских МиГов опасны. Эти истребители являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", поэтому бьют с очень большого расстояния.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

По его словам, в воздушных силах пытаются оперативно информировать украинцев об этой опасности. Он отметил, что вчерашняя тревога из-за МиГов не так долго, как звучавшие на прошлой неделе. К слову, накануне сирены раздавались 45 мин – от 13:42 – 14:27

Игнат отмечает, что ПС могут противодействовать, уничтожив МиГи. Впрочем, за него эти самолеты недостижимы и бьют с большого расстояния.

"Воздушные силы и дальше будут предоставлять оперативную информацию, когда есть угроза, когда летит МиГ, а решение поручено найти профильным министерствам и ведомствам. Это же не Воздушные силы", — добавил спикер.

Напомним, 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Генштабу и Минобороны по российским МиГам.

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