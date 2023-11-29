Сергей Бочковский долго боролся с болезнью.
В понедельник, 27 ноября, умер бывший глава ГСЧС Украины (2014–2015 гг.) Сергей Бочковский.
Печальное известие сообщили на сайте ГСЧС.
Отмечается, что Бочковский долго боролся с болезнью.
"27 ноября после продолжительной болезни на 58-м году жизни скончался Сергей Бочковский — бывший Председатель ГСЧС Украины (2014-2015 гг.) Сергей Станиславович всю жизнь посвятил пожарному делу, работая на разных должностях в сфере гражданской защиты", — говорится в сообщении.
Что известно о Бочковском
Сергей Бочковский – председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 2014–2015. Родился в семье военнослужащего. 1983 окончил с золотой медалью в Броварах Киевской области. После окончания Львовского пожарно-технического училища МВД СССР работал инспектором 4-й самостоятельной военизированной пожарной части Ленинского района г. Киева, затем стал начальником 4-й самостоятельной государственной пожарной части Старокиевского района г. Киева.
Был задержан следователями на заседании правительства 25 марта 2015 за коррупцию в ГСЧС. Через несколько лет суд был оправдан. 11 июня 2020 года Бочковский был окончательно восстановлен в должности главы ГСЧС.
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