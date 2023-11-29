Помер колишній очільник ДСНС України

У понеділок, 27 листопада, помер колишній голова ДСНС України (2014–2015 рр) Сергій Бочковський.

Сумну звістку повідомили на сайті ДСНС.

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Зазначається, що Бочковський тривалий час боровся із хворобою.

"27 листопада після тривалої хвороби на 58-му році життя помер Сергій Бочковський – колишній Голова ДСНС України (2014–2015 рр). Сергій Станіславович все життя присвятив пожежній справі, працювавши на різних посадах у сфері цивільного захисту", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Бочковського

Сергій Бочковський - голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій 2014–2015. Народився у сім'ї військовослужбовця. 1983 року закінчив із золотою медаллю у Броварах Київської області. Після закінчення Львівського пожежно-технічного училища МВС СРСР працював інспектором 4-ї самостійної воєнізованої пожежної частини Ленінського району м. Києва, згодом став начальником 4-ї самостійної державної пожежної частини Старокиївського району м. Києва.

Був затриманий слідчими на засіданні уряду 25 березня 2015 року за корупцію в ДСНС. Через декілька років суду його виправдали. 11 червня 2020 Бочковського було остаточно поновлено на посаді глави ДСНС.

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