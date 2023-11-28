У ДСНС прокоментували ситуацію з негодою

В Україні останніми днями вирувала негода.
Надзвичайники докладають максимум зусиль, щоб ліквідувати наслідки стихії. На жаль, рух на деяких автодорогах перекрито, а чимало населених пунктів – знеструмлено.
Про це пише ДСНС.
Деталі
Як зазначається у повідомленні, станом на зараз:
- відбуксировано 1783 транспортних засоби;
- забезпечено проїзд на дорогах загального користування;
- перекрито рух для всіх категорій транспорту на 2 автодорогах Миколаївської області: Т-15-06 "Миколаїв – Доманівка – Берізки"; Т-15-10 "Арбузинка – Нова Одеса";
- знеструмлено 357 населених пунктів;
- доправлено близько 585 вантажних транспортних засобів до місць тимчасового відстою.
Нагадаємо, в "Укренерго" повідомили, що найскладніша ситуація зараз фіксується в Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.
Читайте також: