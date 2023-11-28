У ДСНС прокоментували ситуацію з негодою

Надзвичайники докладають максимум зусиль, щоб ліквідувати наслідки стихії. На жаль, рух на деяких автодорогах перекрито, а чимало населених пунктів – знеструмлено.

Про це пише ДСНС.

Негода в Україні

Негода в Україні

Деталі

Як зазначається у повідомленні, станом на зараз:

відбуксировано 1783 транспортних засоби;

забезпечено проїзд на дорогах загального користування;

перекрито рух для всіх категорій транспорту на 2 автодорогах Миколаївської області: Т-15-06 "Миколаїв – Доманівка – Берізки"; Т-15-10 "Арбузинка – Нова Одеса";

знеструмлено 357 населених пунктів;

доправлено близько 585 вантажних транспортних засобів до місць тимчасового відстою.

Негода в Україні

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомили, що найскладніша ситуація зараз фіксується в Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.

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