Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В ГСЧС прокомментировали ситуацию с непогодой

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
442
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В ГСЧС прокомментировали ситуацию с непогодой

Непогода в Украине / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

В Украине в последние дни бурлила непогода.

Чрезвычайщики прилагают максимум усилий, чтобы устранить последствия стихии. К сожалению, движение на некоторых автодорогах перекрыто, а многие населенные пункты – обесточены.

Об этом пишет ГСЧС.

Непогода в Украине / ©
Непогода в Украине
Непогода в Украине / ©
Непогода в Украине

Подробности

Как отмечается в сообщении, по состоянию на данный момент:

  • отбуксировано 1783 транспортных средства;
  • обеспечен проезд на дорогах общего использования;
  • перекрыто движение для всех категорий транспорта на 2 автодорогах Николаевской области: Т-15-06 "Николаев – Домановка – Березки"; Т-15-10 "Арбузинка – Новая Одесса";
  • обесточено 357 населенных пунктов;
  • доставлено около 585 грузовых транспортных средств в места временного отстоя.
Непогода в Украине / ©
Непогода в Украине

Напомним, в "Укрэнерго" сообщили, что самая сложная ситуация сейчас фиксируется в Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
442
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация