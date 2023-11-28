В ГСЧС прокомментировали ситуацию с непогодой

В Украине в последние дни бурлила непогода.

Чрезвычайщики прилагают максимум усилий, чтобы устранить последствия стихии. К сожалению, движение на некоторых автодорогах перекрыто, а многие населенные пункты – обесточены.

Об этом пишет ГСЧС.

Непогода в Украине

Непогода в Украине

Подробности

Как отмечается в сообщении, по состоянию на данный момент:

отбуксировано 1783 транспортных средства;

обеспечен проезд на дорогах общего использования;

перекрыто движение для всех категорий транспорта на 2 автодорогах Николаевской области: Т-15-06 "Николаев – Домановка – Березки"; Т-15-10 "Арбузинка – Новая Одесса";

обесточено 357 населенных пунктов;

доставлено около 585 грузовых транспортных средств в места временного отстоя.

Непогода в Украине

Напомним, в "Укрэнерго" сообщили, что самая сложная ситуация сейчас фиксируется в Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

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