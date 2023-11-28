На Одещині, Харківщині, Миколаївщині та у Києв через негоду є жертви.

Через негоду, яка вирує в Україні третій день, загинули 10 людей, а 23 людини, серед яких є діти - постраждали.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

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Одеська область

Підрозділи ДСНС залучалися до допомоги 254 рази. Відбуксовано 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги. Надано допомогу 2498 людям, зокрема 162 дітям. 5 людей через негоду загинули, ще 15 - постраждали. На ділянках доріг М-05 та М-15 організовано рух у реверсному режимі.

Миколаївська область

Рятувальники виїжджали на виклики 66 разів, відбуксували 144 автомобілі. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим. На Миколаївщині 2 людини загинули, ще 2 - постраждали.

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Наслідки негоди в Україні

За даними МВС, станом на 08:30 8 автодоріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими для руху. Знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях. Усього відбуксовано з переметів 1530 транспортних засобів.

Внаслідок ускладнення погодних умов загинули 10 людей – на Одещині, Харківщині, Миколаївщині та у Києві. 23 людини постраждали, серед них є 2 дитини.

У МВС наголосили, на державному та регіональному рівнях функціонують штаби з ліквідації наслідків негоди.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, на Україну насувається новий циклон зі снігопадами та шквальним вітром.

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