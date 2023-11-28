Росія боїться "замороження" війни в Україні: аналіз від ISW

Аналітики заявили про очевидну відсутність консенсусу в РФ щодо того, що саме вважатиметься її перемогою. І це посилює занепокоєння в російському інформаційному просторі щодо темпу війни.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Захід намагається "заморозити" війну в Україні, щоб виграти час і переозброїти Україну для майбутніх атак. Водночас і російські мілблогери стверджують, що будь-яке "перемир’я" чи пауза у війні дозволять ЗСУ відпочити, переозброїтися та відновити наступ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Лавров і кілька мілблогерів заявили, що Росія повинна продовжувати активні операції в Україні, та висловили занепокоєння щодо перспективи подальшої військової підтримки для України з боку Заходу. Водночас деякі мілблогери висловили сильне невдоволення через відсутність сформульованих військових цілей РФ і заявили, що держава повинна прояснити їх, перш ніж обговорювати будь-яку паузу або закінчення війни.

Мілблогери заявляють про шкоду для РФ від пауз у війні

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Один відомий критично налаштований мілблогер заявив, що пауза у війні дозволить Україні провести "Мінськ-3". Він також зазначив, що будь-які дискусії щодо пауз або переговорів у війні будуть особливо шкідливі для Росії, оскільки вона не змогла чітко визначити цілі війни або необхідні для перемоги умови. Блогер зазначив, що відсутність чіткого визначення перемоги спричинила внутрішню дестабілізацію в Росії.

Інші російські воєнні блогери зазначили, що Україна контролює кілька територій, про захоплення та анексію яких стверджувала РФ. Блогери стверджують, що країна-агресорка не повинна вести жодних переговорів, допоки не захопить решту територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також Одеську та Миколаївську області.

В Росії немає чітко сформульованих військових цілей

"Відновлене обговорення гіпотетичних переговорів підкреслило відсутність у Росії чітко сформульованих військових цілей і викликає значне занепокоєння у провоєнному російському інформаційному просторі. Деякі мілблогери стверджували, що Росія не може навіть розглядати можливість призупинити війну, допоки вона повністю не захопить чотири окуповані українські області, тоді як інші мілблогери виступали за більш максималістські цілі, такі як захоплення Одеської та Миколаївської областей, у яких Росія наразі не присутня (за винятком невеликої російської присутності у Миколаївській області на Кінбурнському півострові)", – йдеться у звіті Інституту.

Там зазначили, що очевидна відсутність консенсусу щодо того, що саме вважатиметься російською перемогою, посилює занепокоєння щодо сприйнятого темпу війни в інформаційному просторі РФ. Це занепокоєння дедалі більше відображається на найвищих рівнях російської влади.

Заяви Лаврова – мовчазне прийняття тривалої війни

Раніше окремі голоси в інформаційному просторі РФ, а саме власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, виступали за "заморожування" фронту в Україні, щоб дати російським військам можливість відпочити та відновитися. Однак заява Лаврова проти будь-якої паузи в Україні – явне заперечення цього аргументу, а також мовчазне прийняття тривалої війни в Україні.

"Чітке занепокоєння Росії щодо здатності України переозброїтися та відновити наступ у разі паузи підкреслює занепокоєність Росії щодо подальшої підтримки з боку НАТО та Заходу для України", – вказали в ISW.

Водночас Росія швидко компенсує втрати та із запізненням переводить свою економіку на воєнний стан. За оцінками аналітиків, Кремль використає будь-яку паузу чи припинення вогню для підготовки до відновлення агресії проти України. Партнери України можуть підтримувати її, прискорювати допомогу та дозволити відновити маневр на полі бою.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що "замороження" війни зіграє на руку Кремлю.

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