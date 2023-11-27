Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 28 листопада?

День бажано присвятити вирішенню домашніх – побутових та господарських – питань, які з різних причин відкладалися на потім. – тепер їхній час настав. У стосунках з іншими людьми необхідно бути обережними – в жодному разі не можна нікого ображати, оскільки повністю примиритися з людиною, з якою ми посваримося, вже не вдасться. Професійні обов'язки потрібно виконувати без особливого ентузіазму та поспіху – цілком можливо, що начальство передумає та скасує дане ним розпорядження.

Рак

Ракам, які наважилися вийти із зони комфорту і зробити рішучий крок у будь-якій сфері життя та діяльності, необхідно спочатку заручитися думкою людей, яким вони довіряють. Хто саме це буде, вирішувати кожному представнику знака необхідно самостійно, головне, бути впевненим у тому, що людина, думку якої вони збираються запитати, бажає їм лише добра. У такому разі результати дій, які вони запланували, виявляться максимально успішними.

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