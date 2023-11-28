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Генштаб оновив втрати росіян: мінус ще понад 800 осіб

Генштаб оновив втрати росіян: мінус ще понад 800 осіб

ЗСУ звільняють нашу країну від окупантів / Фото: Associated Press

Загарбники зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати російських окупантів станом на ранок 28 листопада склали  326 440 осіб. За минулу добу українські війська знищили ще 860 загарбників. 

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 28.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 326 440 (+860) осіб 
  • танків ‒ 5523 (+3) 
  • бойових броньованих машин ‒ 10285 (+3) 
  • артилерійських систем – 7876 (+1) 
  • РСЗВ – 907 
  • засоби ППО ‒ 597 
  • літаків – 323 
  • гелікоптерів – 324 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 5905 
  • крилаті ракети ‒ 1565 
  • кораблі /катери ‒ 22 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 10302 (+3) 
  • спеціальна техніка ‒ 1113 

Раніше Генштаб повідомив, що минулої доби українські війська на Бахмутському та Авдіївському напрямках фронту відбили понад пів сотні ворожих атак. Загалом російські загарбники намагалися атакувати українські позиції понад 75 разів. На фронті відбулося 84 бойових зіткнень. 

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