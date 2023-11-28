Генштаб оновив втрати росіян: мінус ще понад 800 осіб

Загальні бойові втрати російських окупантів станом на ранок 28 листопада склали 326 440 осіб. За минулу добу українські війська знищили ще 860 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 28.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 326 440 (+860) осіб

танків ‒ 5523 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 10285 (+3)

артилерійських систем – 7876 (+1)

РСЗВ – 907

засоби ППО ‒ 597

літаків – 323

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5905

крилаті ракети ‒ 1565

кораблі /катери ‒ 22

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн– 10302 (+3)

спеціальна техніка ‒ 1113

Раніше Генштаб повідомив, що минулої доби українські війська на Бахмутському та Авдіївському напрямках фронту відбили понад пів сотні ворожих атак. Загалом російські загарбники намагалися атакувати українські позиції понад 75 разів. На фронті відбулося 84 бойових зіткнень.

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