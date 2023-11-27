Ситуація на фронті в Україні: у НАТО зробили невтішну заяву

Ситуація складна вздовж усієї лінії фронту, однак найважче - на сході, розповіли у НАТО.

У НАТО назвали ситуацію на фронті в Україні "дуже складною", від початку контрнаступу ЗСУ лінію фронту не дуже змінилася.

Про це заявив у понеділок генсек НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ.

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За його словами, ситуація складна вздовж усієї лінії фронту, однак найважче - на сході.

"Ми бачимо велику кількість втрат. І найінтенсивніші періоди бойових дій, які від початку війни відбувалися минулими місяцями та тижнями. І в той час лінія фронту суттєво не змінилася", - сказав він.

За його словами, російські війська зазнають суттєвих втрат як в особовому складі, так і у техніці. На думку Столтенберга - це є суттєвим досягненням української армії.

"Звичайно, військові досягнення ЗСУ можна оцінювати метрами просування, але також втратами, які зазнає російська армія. Лінія фронту не дуже сильно змінилася. Але також, якщо російські війська зазнають суттєвих втрат як в особовому складі, так і у спроможностях, то це є суттєвим досягненням. А також українські військові відштовхнули Чорноморський флот РФ. І це велике досягнення", - наголосив генсек НАТО.

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