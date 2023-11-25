Під Авдіївкою до десятка окупантів здалися в полон: що відомо

Окупаційні війська почали здаватися в полон українським захисникам під Авдіївкою на Донеччині.

Про це розповів речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

За його словами, ворог зменшив кількість авіаударів учетверо порівняно з позаминулою добою, однак лишається високою активність піхоти.

"Російські окупанти почали здаватися в полон. Вчора на Донеччині три особи "вибрали життя", і сьогодні вночі, є інформація, ще до десятка окупантів здалися в полон", – сказав він.

Зокрема, поблизу Авдіївки наші воїни відбили 30 атак.

"Бронетехніку противник застосовує рідко, бо дуже багато втратив її під час "третьої хвилі", яка почалася кілька днів тому", - резюмував Штупун.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку

Російські війська 22 листопада розпочали новий наступ на Авдіївку. Ймовірно, залучені слабші механізованими сили, ніж у попередніх хвилях.

Ситуація в районі Авдіївки Донецької області важка. Російські окупанти намагаються прорватися безпосередньо на Авдіївський коксохім.

На думку експерта, росіянам потрібно взяти Авдіївку до "щорічного послання Путіна", яке має відбутися у грудні. Це має бути подано як "велика перемога".

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