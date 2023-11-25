Експерт розповів, чи прорвалися окупанти на Авдіївський коксохім

Ситуація в районі Авдіївки Донецької області важка. Російські окупанти намагаються прорватися безпосередньо на Авдіївський коксохім. Оперативного оточення українського угруповання немає. Становище контрольовану Збройними силами України.

Про це під час телемарафону повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Всі заяви окупантів про те, що вони вийшли безпосередньо на район Авдіївського коксохіму і бої точаться на території коксохіму, не відповідають дійсності", - заявив експерт.

Він наголошує, що від 10 жовтня відбуваються масові атаки російських окупантів на позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку. Втім, ворогу не вдається створити кільце. Своєю чергою, Сили оборони України мають можливості ротації особового складу, підвезення боєкомплекту і вивезення поранених.

"Окупанти намагаються створити оперативне кільце оточення ЗС в районі Авдіївки і замкнути його в районі населеного пункту Ласточкине. Що відбувається наразі - спроби штурму в районі Северного і Тоненького. Біля останнього окупанти намагаються вийти на лінію лісосмуги і відповідно закріпитися там. Збройні сили України проводять зустрічні контратаки. Йдеться про активний характер оборони", - повідомив Снєгирьов.

Наразі тривають бої в районі залізничної колії в напрямку Новокалинове. В районі цього населеного пункту та Очеретного є певні тактичні успіхи окупантів. Експерт каже, що сталося просування вглиб української території на 100-200 метрів.

Дмитро Снєгирьов також зауважив, що окупанти змінюють свою тактику.

"Якщо раніше йшлося про наступ бронеколонами з великою кількістю бронетехніки і особового складу, то наразі росіяни використовують тактику ПВК "Вагнер" - дія малих мобільних груп, які намагаються створити вогневу перевагу на вузькій ділянці фронту, а за рахунок цього прорвати оборону ЗСУ", - пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, керівник Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш розповів, що росіяни намагаються оточити Авдіївку з флангів. З його слів, протягом останніх днів загарбники активно штурмують місто з боку тимчасово окупованого Донецька.

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