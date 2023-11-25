У Зеленського назвали причини блокади польсько-українського кордону

Блокада, яка зараз відбувається на польсько-українському кордоні, є відголосом внутрішньої боротьби в Польщі, тобто парламентських виборів.

Про це заявив радник ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, треба дочекатися формування коаліційного уряду, який формують навколо персони Дональда Туска.

"Це має відбутися до 15 грудня. Думаю, що сьогоднішній уряд трошки відсторонився від проблематики, тому що вже йде, а нового уряду ще немає. Наголошу, що все, що відбувається сьогодні на кордоні з Україною, не є державною політикою Польщі. Це абсолютно точно проти інтересів Польщі з погляду конкурентності, тому що транспортний безвіз для України є у межах наших домовленостей з Європейським Союзом", - каже Подоляк.

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Він додає, що Європейська комісія підтримує Україну в цьому плані, тому що ми працюємо у межах відкритої економіки, до якої належить вже частково Україна і повністю – Польща.

"Ситуацію на контролі тримає президент України, прем'єр-міністр та міністр інфраструктури, вони постійно ведуть певні діалоги;

подібні економічні конфлікти, "торговельні війни" у нас ще будуть. На жаль, політика протекціонізму в певних країнах, навіть якщо вони мають стосунок до загального європейського ринку, все ж таки існує. Це лише про Україну", - додав він.

Яка ситуація на польсько-українському кордоні

Учасники страйку перевізників у Польщі на кордоні створюють перешкоди для провезення до України гуманітарної допомоги. Страйкарі пропускають по машині на кілька годин.

У Польщі через блокаду кордону застрягло майже чотири тисячі вантажівок. Черги розтягнулися на десятки кілометрів. Заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач повідомив, що Україна готує евакуацію своїх далекобійників.

Посольство України у Польщі в терміновому порядку звернулося з черговою офіційною нотою до Міністерства закордонних справ Польщі, вимагаючи розблокувати рух вантажних транспортних засобів. Це пов'язано зі смертю уже другого українського водія на кордоні.