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У Кривому Розі під час тривоги чули вибухи: що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Кривому Розі під час тривоги чули вибухи: що сталося

Вибухи. / Фото: Associated Press

Сирени в області лунали майже пів години.

У Кривому Розі Дніпропетровської області у суботу, 25 листопада, було чутно вибухи. Гучно було під час повітряної тривоги. 

Про вибухи повідомили місцеві медіа та Telegram-канали. 

Тривога, під час якої у Кривому Розі було гучно, тривала від 12:47 до 13:15. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку. Згодом, місцеві мешканці та медіа повідомили про звуки вибухів. Моніторингові канали інформували про невідому повітряну ціль. 

"У передмісті Кривого Рогу чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - написало видання. 

Згодом голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив вибухи. Втім, з його слів, вони сталися не у місті. 

"Вибух, що чули в місті, відбувся за межами Кривого Рогу і навіть Криворізького району", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, вночі проти 25 листопада окупанти атакували Україну рекордною кількістю дронів - було близько 75 пусків. Сили ППО збили 73 БпЛА. Основним напрямком удару росіян була столиця - Київ. 

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Дата публікації
Перегляди
263
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