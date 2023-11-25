Володів незаконними статками на мільйони доларів: ДБР викрило депутата рівненської облради

Державне бюро розслідувань викрило депутата рівненської облради, в нього виявили незадекларовані статки на мільйони доларів.

Про це інформує пресслужба ДБР.

Зазначається, що фігурант до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП "Ліси України".

За цей час він встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів.

"У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки у тому числі в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті", - йдеться у повідомленні.

Крім правоохоронці виявили три елітні автомобілі "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe.

"Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних "обранцю", - додали в ДБР.

Наразі депутату вручено повідомлення про підозру за статтею незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України).

Нагадаємо. Держбюро розслідувань України в жовтні завершило розслідування щодо найбільшої справи Майдану – щодо екскерівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18-20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт скерований до суду.

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