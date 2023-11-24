Евакуація водіїв та блокування військових і гуманітарних вантажів: що відбувається на кордоні з Польщею

У Польщі через блокаду кордону застрягло майже чотири тисячі вантажівок. Черги розтягнулись на десятки кілометрів. Заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач повідомив, що Україна готує евакуацію своїх далекобійників.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Ситуація на польсько-українському кордоні

Польські перевізники майже три тижні блокують польсько-український кордон на трьох пунктах пропуску. Недавно до цих додався ще один - "Медика-Шегині", де протестують фермери. Щоправда, до кінця тижня вони пообіцяли не пропускати українські фури лише вдень, на ніч - рух розблоковують. Але з понеділка протест теж буде цілодобовим.

Далекобійники тижнями чекають на перетин кордону, оскільки похолодало і треба грітись. У них закінчується пальне, їжа, вода та медикаменти.

Минулого тижня Міністерство інфраструктури оголосило про створення Координаційного штабу, який прийматиме заявки, щоби підвозити шоферам найнеобхідніше. А тепер повідомило про збір даних для евакуації водіїв, які опинилися в скруті.

Ситуація на кордоні

Як евакуйовуватимуть водіїв з Польщі

Заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач в етері ТСН повідомив, що зараз в Україні збирають дані тих водіїв, які б хотіли евакуюватись.

"Є причини технічні - у транспортному засобі немає опалення. Ті умови, в яких знаходяться наші водії на території Польщі, є нелюдські, оскільки людям доводиться жити на дорозі між населеними пунктами. Ми намагаємось доставляти гуманітарну допомогу", - каже Сергій Деркач.

Водіям пропонують заповнити анкету для евакуації і станом на сьогодні вже 20 делекобійників її заповнили.

"Ще декілька днів почекаємо і побачимо, на яких пунктах пропуску нам потрібно зібрати водіїв і далі вирішуватимемо, яким чином ми їх будемо евакуювати і після закінчення блокади повернемо їх назад на територію Польщі", - каже Сергій Деркач.

Він пояснив, що вантаж та автомобіль залишиться на території Польщі. Зараз у міністерстві вирішують, яким чином це охоронятимуть.

Чи пропускають військові та гуманітарні вантажі

Сергій Деркач зазначив, що польські пікетувальники не дотримують обіцянок пропускати військові та гуманітарні вантажі.

"Ми це питання піднімаємо не один раз. Я особисто був свідком того, як на кордоні не пропустили гуманітарний вантаж. Інше питання - коли наші вантажівки порожніми виїжджають з території України і такі вантажівки теж не пропускають з території України. Ми повідомили про такі факти Європейську комісію і чекаємо на відповідь. Те, що ми чуємо з польської сторони - то порушень немає, а те, що ми їм відправляємо - вони перевірятимуть", - сказав він.

Посадовець додав, що зараз тривають консультації між Україною, Польщею та Єврокомісією щодо розблокування кордону. Він пояснив, що українці до огляду хочуть залучити незалежних експертів, які все перевірятимуть.

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Нагадаємо, що 6 листопада на кордоні розпочався страйк польських перевізників. Мова йшла про три пункти пропуску, до яких додався ще й четвертий. Учасники акції фактично вимагають скасування транспортного безвізу.

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