У ЗСУ показали, який зараз вигляд має Авдіївський коксохім: відео

Авдіївський коксохімічний завод, як і саму Авдіївку, окупанти обстрілюють безупинно. Російські загарбники не залишають спроб захопити підприємство.

Українські військові показали, який нині вигляд має Авдіївський коксохімічний завод, який постійно перебуває під ворожим вогнем.

Відповідне відео з'явилося на сторінці СтратКому ЗСУ в Telegram.

Як розповіли військові, 7 листопада мобільна група СтратКому ЗСУ працювала на території Авдіївського коксохімічного заводу, де тривають безперервні бої.

"Ворог, не дивлячись на численні втрати, постійно атакує позиції захисників України. Підприємство, як і сама Авдіївка, щодня знищується російською артилерією та авіацією", - кажуть у ЗСУ.

На кадрах видно, що підприємство майже зруйноване. Однак на залишках стін верхніх поверхів захисники помітили прапор донецького "Шахтаря", який взялися рятувати.

"З групою СтратКому ЗСУ працював і головний сержант Віктор Жарук, який помітив у зруйнованій будівлі адміністрації АКХЗ прапор ФК "Шахтар". Ризикуючи життям, військовослужбовець ЗСУ здійснив справжню спецоперацію задля порятунку прапора легендарного українського футбольного клубу. До речі, саме того дня, 7 листопада, "Шахтар" виборов перемогу у "Барселони" в матчі групового раунду "Ліги Чемпіонів", - розповіли військові.

Як зараз виглядає Авдіївський коксохім

Зазначимо, військовий експерт Павло Нарожний розповів, що захоплення Авдіївського коксохімічного комбінату поставить окупантів у скрутне становище, оскільки територія цього підприємства є величезною “бомбою”. Там виробляється кокс і стоять спеціальні коксові батареї. Якщо окупанти там закріпляться і якщо якийсь снаряд прилетить – для них це буде наднебезпечно.

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