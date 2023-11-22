Бліцкриг провалився: чи може Путін віддати наказ відступити від Авдіївки

Авдіївка, як раніше це робив Бахмут, виконує важливу місію зі знищення ворожих резервів, і стримування російської армії.

Таку думку висловив військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, передає "Еспресо".

Він також вважає, що диктатор наказав захопити Авдіївку до Нового року.

"Анонсований план операції по бліцкригу охоплення Авдіївки ще півтора місяця тому вже провалений. Путін двічі був у штабі південного напрямку. Він поставив задачу і сказав відповідальним за напрямки, що, якщо вони не займуть Авдіївку, то поплатяться не тільки погонами, а й майном, здоров'ям і життям. Тому вони будуть намагатися зайняти Авдіївку", – каже Тимочко.

На його думку, Путін вибрав Авдіївку, бо потрібно було захопити хоч якесь місто. А тепер диктатор не може собі дозволити такої ганьби, як просто відійти, чи просто зупинити наступ під Авдіївкою, який він анонсував на весь світ.

"Путін намагався використати захоплення Авдіївки, як карту гри на геополітичній арені. Це все призведе до того, що нашим бійцям прийдеться ще довго й важко воювати. Така натура у росіян - гризти, гризти й не рахувати свої втрати. Авдіївка зараз, як раніше Бахмут, виконує важливу місію зі стирання ворожих резервів і стримування ворожої армії", – підсумував Тимочко.

Бої за Авдіївку: останні новини

Нагадаємо, що 10 жовтня окупанти розпочали активні наступальні дії поблизу Авдіївки Донецької області, які тривають і досі.

Сьогодні, 22 листопада, ЗСУ повідомили, що росіяни різко збільшили кількість штурмів біля Авдіївки.

У WSJ припускають, що битва за Авдіївку може стати для України початком багатомісячної оборони.

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