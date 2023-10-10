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В Авдіївці загострення: у місті тривають важкі бої

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В Авдіївці загострення: у місті тривають важкі бої

Авдіївка. / Фото: facebook/Павло Кириленко

Інформації про потерпілих поки немає.

Від ранку вівторка, 10 жовтня, російські окупаційні війська завдають масованих ударів по Авдіївці Донецької області. На півночі від міста тривають важкі бої.

Про це "Суспільне Донбас" повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Від 06:00 масовані обстріли з танків, ствольної артилерії та градів. Тривають важкі бої на північ від міста", - розповів він.

За його словами, наразі про загиблих та поранених серед мирних жителів інформації немає.

Авдіївка 10 жовтня. / © Facebook/Андрій Цаплієнко
Авдіївка 10 жовтня. / Фото: Facebook/Андрій Цаплієнко

Барабаш також повідомив, що під час обстрілу 9 жовтня поранення середньої важкості отримали двоє чоловіків 1977 року народження та 1967 року народження.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 10 жовтня, росіяни атакували 10 областей України. Зокрема, загарбники здійснили 12 обстрілів по населених пунктах Донецької області. Застосували задля цього авіацію, "Гради", артилерію та міномети, танк. Під вогнем опинилися Авдіївка, Торецьк, Дачне, Диліївка, Єлизаветівка, Костянтинівка.

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Дата публікації
Перегляди
2566
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