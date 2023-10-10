АТ «КОМІНБАНК» (COMINBANK) готується до 30-річчя і посилює фінмоніторинг

АТ «КОМІНБАНК», один із найповажніших за віком банків України, наближається до 30-річного ювілею. До річниці у грудні, окрім святкових пропозицій для клієнтів, банкіри анонсували суспільні активності, присвячені українській історії.

Як під час війни банку вдається демонструвати високий рівень прибутку (за 6 місяців 2023 року — понад як 77 мільйонів гривень), відкривати нові відділення, створювати робочі місця та розвивати доброчинність розповідає Голова Правління АТ «КОМІНБАНК», Тетяна Путінцева:

Також читайте COMINBANK увійшов у десятку банків з найнадійнішими депозитами Новини компаній

«Наш банк має стресостійку бізнес-модель. Ризики хеджуються відповідно до змін в економіці. Це дає варіативність в діяльності. Так, коли одна зі складових бізнесу (наприклад, корпоративне кредитування напочатку 2022-го) не генерує достатній грошовий потік, забезпечити стабільний рівень ліквідності дозволяють інші сегменти діяльності (роздрібне кредитування, операційні доходи, операції з цінними паперами). Також велике значення має підтримка з боку нашого основного акціонера. Британський інвестор пан Стефан Пол Пінтер володіє кваліфікованою більшістю акцій Комінбанку. Протягом останніх років він незмінно ухвалював рішення не розподіляти отриманий банком прибуток, що дозволило суттєво збільшити капітал банку та бути стійкими до викликів».

Після того як Комінбанк отримав штраф від Національного банку України, в пресслужбі повідомили про комплексні заходи щодо посилення системи фінансового моніторингу.

«На початку війни, керуючись принципом безперервності роботи банківської системи, ми дбали про швидкість платежів для наших клієнтів. Будь-яка пауза могла посіяти недовіру до банківської системи, призвести до ефекту доміно й серйозних проблем. На жаль, цією ситуацію скористались недобропорядні клієнти, які використали ліберальний підхід до фінансового моніторингу для ухилення від оподаткування. Окрім виплати штрафу, у банку проведено як кадрове, так і структурне оновлення системи внутрішнього фінансового моніторингу. В рамках чинного законодавства, ми співпрацюємо з регулятором, а також правоохоронними органами задля виявлення можливих правопорушень у цій сфері. Ми пройшли кризовий момент, зробили відповідні висновки та впевнено рухаємось вперед», — прокоментувала Путінцева.

Довідково

АТ «КОМІНБАНК» — універсальний банк, зареєстрований НБУ 3 грудня 1993 року, свідоцтво про реєстрацію №219. COMINBANK є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. За підсумками першого півріччя 2023 року АТ «КОМІНБАНК» входить до топ 30 банків з найбільшою адекватністю регулятивного капіталу. Банк очолює рейтинг соціальної відповідальності серед українських банків з недержавною часткою.

Власником істотної участі є Стефан Пол Пінтер — засновник та виконавчий директор приватної інвестиційно-банківської та керуючої компанії GML Capital LLP (Лондон, Велика Британія).