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Росіяни вдарили ракетами по Харківщині: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни вдарили ракетами по Харківщині: що відомо

Ракетний удар. / Фото: Associated Press

На місці влучання працюють усі служби.

У вівторок зранку, 10 жовтня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харківській області. Внаслідок ворожої атаки є потерпілі.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару, попередньо ЗРК С-300, по смт Великий Бурлук Куп'янського району. Зазнали поранення троє цивільних людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ракетного удару постраждали дві жінки, яким по 45 років, а також 34-річний чоловік. Медики надають їм необхідну допомогу. На місці влучання працюють екстрені служби.

Як повідомлялося, вночі проти 10 жовтня РФ вдарила дронами по Одеській області. Портова інфраструктура регіону не постраждала. Втім, пошкоджено логістичні об'єкти області. 

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Дата публікації
Перегляди
656
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