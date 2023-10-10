РФ вдарила дронами по Одеській області: Гуменюк розповіла деталі

Вночі російські війська вдарили по Одеській області безпілотниками. Цієї ночі портова інфраструктура регіону не постраждала. Втім, пошкоджено логістичні об'єкти області.

Про це розповіла в ефірі телемарафону керівниця координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Відбулося влучання в логістичні об'єкти регіону, але головне, що люди не постраждали. На щастя, портова інфраструктура цього разу не постраждала, але багато логістичних об'єктів є поза межами припортової зони. Вони також пов'язані з забезпеченням життєдіяльності регіону", - прокоментувала влучання Гуменюк.

За її словами, окупанти атакували Одещину кількома групами ударних безпілотників протягом майже трьох годин. Дрони летіли з території Кримського півострова, але використовували складну траєкторію.

"Знову використовувалася тактика щільної атаки, дуже короткий проміжок часу великою кількістю баражуючих боєприпасів з різних напрямків. Вони ("Shahed" - Ред.) використовували складну траєкторію, баражували дуже різними маршрутами і з різних напрямків заходили на удар. Саме тому бачимо такий відповідний результат", - каже Гуменюк.

Вона наголошує: хоча росіяни намагалися виснажувати систему протиповітряної оборони, але 23 дрони було знищено над Одещиною, три - над Херсонщиною і один над Миколаївщиною.

Як повідомлялося, в Одеській області після 22:00 9 жовтня було оголошено повітряну тривогу. ПС ЗСУ попередили про загрозу атаки дронів, що рухалися у напрямку регіону. Згодом стало відомо, що вночі сталося влучання на Одещині. Окупанти вдарили по логістичній інфраструктурі.

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