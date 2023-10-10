Нічна атака дронів: сталося влучання на Одещині

Вночі проти 10 жовтня під час атаки російські окупанти вдарили безпілотниками по Одеській області. Минулося без потерпілих, але є влучання.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Зазначається, що вночі сталися влучання по логістичній інфраструктурі Одеської області. Військові наголошують, що люди не постраждали. Втім, деталі "прильоту" не розголошують.

"Знов ворог вдався до масованої дронової атаки по південних регіонах. Протягом майже трьох годин понад три десятки ударних безпілотників кількома групами з різних напрямків заходили на удар", - йдеться у повідомленні.

Сили ППО знищили 27 "Shahed-131/136": один - на Миколаївщині, три на Херсонщині, 23 - на Одещині.

"Приліт" в Одеській області підтвердив і очільник ОВА Олег Кіпер: сталося влучання по логістичній інфраструктурі.

"Вночі ворог протягом трьох годин вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили 23 "Шахеди" над Одеською областю", - наголосив голова ОВА.

Атака дронів

Пізно ввечері 9 жовтня в Одеській області було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про дві групи дронів, що рухалися у напрямку регіону. Згодом стало відомо, що загарбники вночі атакували Одещину ударними БпЛА.

Зранку ПС ЗСУ прокоментували нічну атака по Україні. Зазначається, що армія Російської Федерації атакувала Україну 36 ударними безпілотниками типу "Shahed". Сили ППО знищили 27 дронів.

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