Ночная атака дронов: произошло попадание на Одесчине

В ночь на 10 октября во время атаки российские оккупанты ударили беспилотниками по Одесской области. Обошлось без пострадавших, но есть попадания.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

Отмечается, что ночью произошло попадание по логистической инфраструктуре Одесской области. Военные подчеркивают, что люди не пострадали. Впрочем, детали прилета не разглашают.

"Вновь враг прибег к массированной дроновой атаке по южным регионам. В течение почти трех часов более трех десятков ударных беспилотников несколькими группами з разных направлений заходили на удар", - говорится в сообщении.

Силы ПВО уничтожили 27 "Shahed-131/136": один - на Николаевщине, три - на Херсонщине, 23 - на Одесчине.

"Прилет" в Одесской области подтвердил и глава ОВА Олег Кипер: произошло попадание по логистической инфраструктуре.

"Ночью враг в течение трех часов в очередной раз атаковал Одесчину ударными беспилотниками. Наши силы ПВО уничтожили 23 "Шахеда" над Одесской областью", - подчеркнул глава ОВА.

Атака дронов

Поздно вечером 9 октября в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщали о двух группах дронов, двигавшихся в направлении региона. Впоследствии стало известно, что захватчики ночью атаковали Одесчину ударными БпЛА.

Утром ВС ВСУ прокомментировали ночную атаку по Украине. Отмечается, что армия Российской Федерации атаковала Украину 36 ударными беспилотниками типа Shahed. Силы ПВО уничтожили 27 дронов.

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