Захватчики ночью атаковали Одесщину ударными БпЛА

Сообщается о двух группах враждебных БПЛА.

Ночью, 10 октября, российские захватчики снова атаковали Одесщину ударными беспилотниками Shahed.

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Об этом информируют Воздушные силы в Telegram.

"Атака "Шахедов" с Черного моря на юг Украины продолжается! Оставайтесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают о движении двух групп БпЛА: первая на севере Одессы, вторая следует из акватории Черного моря в направлении Южного, Одесщины.

Напомним, ранее сообщалось, что российские кафиры в очередной раз обстреляли Херсон, в результате чего ранения получили по меньшей мере три женщины.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры попали по церкви в Херсоне во время обстрела.

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