Загарбники вночі атакували Одещину ударними БпЛА

Повідомляється про дві групи ворожих БпЛА.

Вночі, 10 жовтня, російські загарбники знову атакували Одещину ударними безпілотниками Shahed.

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Про це інформують Повітряні сили у Telegram.

"Атака "Шахедів" з Чорного моря на південь України триває! Залишайтеся в укриттях!" - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють про рух двох груп БпЛА: перша на півночі Одеси, друга прямує з акваторії Чорного моря у напрямку Южного, Одещини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти вкотре обстріляли Херсон, внаслідок чого поранення отримали щонайменше три жінки.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти влучили по церкві в Херсоні під час обстрілу.

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