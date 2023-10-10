Загарбники вночі атакували Одещину ударними БпЛА

Повідомляється про дві групи ворожих БпЛА.
Вночі, 10 жовтня, російські загарбники знову атакували Одещину ударними безпілотниками Shahed.
Про це інформують Повітряні сили у Telegram.
"Атака "Шахедів" з Чорного моря на південь України триває! Залишайтеся в укриттях!" - йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомляють про рух двох груп БпЛА: перша на півночі Одеси, друга прямує з акваторії Чорного моря у напрямку Южного, Одещини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти вкотре обстріляли Херсон, внаслідок чого поранення отримали щонайменше три жінки.
Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти влучили по церкві в Херсоні під час обстрілу.
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