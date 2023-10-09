Загроза енергетичного терору України Росією: експерт вказав на важливий нюанс

Країна-агресорка РФ від кінця вересня 2023 року могла накопичити коштом внутрішнього виробництва десятки крилатих ракет авіаційного базування Х-101 та Х-555.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму каналі в Telegram.

За його словами, востаннє противники масовано атакували українську територію такими ракетами 21 вересня.

"Таким чином, за минулий проміжок часу, лише коштом внутрішнього виробництва, вони могли накопичити 30 ракет" - розповів експерт.

Також він повідомив, що РФ протягом першого тижня жовтня запустила по нашій країні 100 безпілотників-камікадзе типу "Шахед-136".

Також читайте Удар по ворогу в Джанкої: у ГУР підтвердили операцію та розповіли про втрати окупантів

"В Україні "Шахед-136" абсолютно ніяк не проявили себе в зоні бойових дій. І не могли проявити - оскільки їхня присутність в зоні з дуже щільним насиченням засобами ураження безглузда. Летить на крейсерській швидкості 150 км/год об'єкт, що видає характерний впізнаваний звук, чуємо за кілометри...", - йдеться у статті Коваленко.

Нагадаємо, російська терористична армія напередодні обстріляла село Біленьке Запорізької області. Окупанти зі ствольної артилерії били по житлових будинках, три приміщення майже вщент зруйновані. На місці трагедії загинуло двоє людей.

Читайте також: