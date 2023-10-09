"Це одна війна": Подоляк про Ізраїль та Україну

Подоляк вважає, що початок бойових дій в Ізраїлі абсолютно не випадковий.

Напад ХАМАС на Ізраїль – це продовження атаки на Захід та глобальну систему безпеки.

Про це заявив Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента.

Подоляк наголосив, що, попри тисячолітню історію конфлікту між Ізраїлем та Палестиною, початок бойових дій там не є випадковим.

"Однак слід розуміти, що момент піднесення сірника було обрано не випадково. Акцію було продумано. І за діями ХАМАС сьогодні стирчать вуха далеко не лише Ірану", - написав він.

Також радник очільника ОП зазначив, що напад відбувся в момент дискусій стосовно допомоги Україні та активного політичного процесу у США. Тиск на Україну та її союзників збільшився.

"Але ми повинні пройти через цей шторм та зберігати стійкість і єдність. І якщо в когось викликає сміх, що напад на Ізраїль приводить до закликів повернутися до постачання зброї Україні... Ви так і не зрозуміли. Це одна війна. На шахівниці все взаємопов'язано. І якщо сьогодні не допомогти нам виграти, то завтра не до сміху буде вам", - додав він.

Що відбувається в Ізраїлі

Уранці, 7 жовтня, Ізраїль зазнав масованого ракетного удару з боку Смуги Гази, повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю. Починаючи від 06:28 ранку сигнали тривоги лунали в багатьох містах країни, зокрема, в Тель-Авіві та Єрусалимі. Обстріл тривав близько пів години. Армія закликала мільйони жителів південних та центральних районів Ізраїлю залишатися в захищених місцях.

"Терористична організація ХАМАС розпочала масований ракетний обстріл зі Смуги Гази по території Ізраїлю. У кількох місцях терористи проникли до ізраїльської території", – заявила пресслужба ізраїльської армії.

Лідер військового крила ХАМАС Мохаммад Дейф заявив, що по території Ізраїлю випустили понад пʼять тисяч ракет. "Це день найбільшої битви за припинення останньої окупації на землі", – сказав він.

8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив війну, зокрема військово-політичний кабінет проголосував за введення "пункту 40 Алеф" Цей пункт не застосовували з 1973 року, коли розпочалася "Війна Судного дня".

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