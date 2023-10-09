Діти Херсона: скільки малечі і як живе у місті під постійними обстрілами

Росія постійно обстрілює місто Херсон та область. Лише за минулу добу там десятки поранених, серед них 9-місячна дитина. Росіяни атакували Херсон та село Станіслав. В обласному центрі під вогнем опинились житлові квартали. Відомо про 11 травмованих.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Російські окупанти традиційно воюють із житловими будинками. По одному із таких у Херсоні напередодні "прилетіли" ворожі снаряди. Місцеві жителі прибрають наслідки та розповідають про складний ранок.

Златі 6 років, вона живе в Херсоні і допомагає дорослим прибирати у багатоповерхівці після "прильоту" ворожого снаряду.

6-річна Злата з Херсона

У цьому будинку від російських обстрілів постраждали й інші люди. Серед них і 9-місячна Емілія.

"Дитина 8 місяців і чоловіку ногу повезли зашивати. Дитина отримала тільки переляк, правда", - каже жителька Херсона Лариса Павлівна.

Лариса Павлівна

Маленька Емілія, яка постраждала через російський обстрілів почувається добре. Її мати Діана каже, що поки вони спали, на них впали осколки.

Родина Діани та Дмитра - переселенці з лівого берега, квартиру орендували. Це вже другий обстріл, який довелося пережити родині з немовлям, тепер вирішили - переїжджатимуть.

Сусід родини Євген теж отримав травми, проте вже повернувся додому. У квартирі Євгена все побите, відра з камінням і великий шмат снаряда.

Наслідки ворожих обстрілів у Херсоні

Після обстрілів жителі багатоповерхівки прибирають у своєму будинку. Також снаряди прилетіли по автостоянці у Херсоні. Там автівки вигоріли вщент

П'ять машин тут згоріли відразу, інші - побило осколками. Найпершою запалала автівка Анастасії. Жінка ж у цей момент виносила в коридор доньку - 8-річну Дарʼю. Дівчинка згадує - на цій машині вона колись їздила у веселі подорожі - у зоопарк, на море до Скадовська.

Зараз у Херсоні, незважаючи на обстріли, мешкає 5500 дітей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни ЗНОВУ атакують Херсонщину: ОВА повідомляє про десятки поранених

Нагадаємо, як українських дітей з-під обстрілів вивозили у броньованих капсулах.

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