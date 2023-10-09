Діти Херсона: скільки малечі і як живе у місті під постійними обстрілами

Маленькі жителі Херсона змушені страждати через війну Росії.
Росія постійно обстрілює місто Херсон та область. Лише за минулу добу там десятки поранених, серед них 9-місячна дитина. Росіяни атакували Херсон та село Станіслав. В обласному центрі під вогнем опинились житлові квартали. Відомо про 11 травмованих.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.
Російські окупанти традиційно воюють із житловими будинками. По одному із таких у Херсоні напередодні "прилетіли" ворожі снаряди. Місцеві жителі прибрають наслідки та розповідають про складний ранок.
Златі 6 років, вона живе в Херсоні і допомагає дорослим прибирати у багатоповерхівці після "прильоту" ворожого снаряду.
У цьому будинку від російських обстрілів постраждали й інші люди. Серед них і 9-місячна Емілія.
"Дитина 8 місяців і чоловіку ногу повезли зашивати. Дитина отримала тільки переляк, правда", - каже жителька Херсона Лариса Павлівна.
Маленька Емілія, яка постраждала через російський обстрілів почувається добре. Її мати Діана каже, що поки вони спали, на них впали осколки.
Родина Діани та Дмитра - переселенці з лівого берега, квартиру орендували. Це вже другий обстріл, який довелося пережити родині з немовлям, тепер вирішили - переїжджатимуть.
Сусід родини Євген теж отримав травми, проте вже повернувся додому. У квартирі Євгена все побите, відра з камінням і великий шмат снаряда.
Після обстрілів жителі багатоповерхівки прибирають у своєму будинку. Також снаряди прилетіли по автостоянці у Херсоні. Там автівки вигоріли вщент
П'ять машин тут згоріли відразу, інші - побило осколками. Найпершою запалала автівка Анастасії. Жінка ж у цей момент виносила в коридор доньку - 8-річну Дарʼю. Дівчинка згадує - на цій машині вона колись їздила у веселі подорожі - у зоопарк, на море до Скадовська.
Зараз у Херсоні, незважаючи на обстріли, мешкає 5500 дітей.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни ЗНОВУ атакують Херсонщину: ОВА повідомляє про десятки поранених
Нагадаємо, як українських дітей з-під обстрілів вивозили у броньованих капсулах.
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