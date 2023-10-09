Видавав себе за рятувальника, щоб коригувати удари по Одесі: СБУ викрила агента РФ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила в Одесі агента головного управління генштабу ЗС РФ. Затриманий коригував російські повітряні атаки по місту та розвідував локації Сил оборони на території регіону.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Щоб маскувати свою діяльність зловмисник вступив до лав місцевого загону рятувальників-волонтерів. Там він під виглядом рятувальника прибував на місця "прильотів" нібито для розбору завалів, а насправді фіксував наслідки ворожих атак та "звітував" про це воєнній розвідці РФ.

Згодом отримані дані окупанти використовували для підготовки нових та коригування повторних ударів по Одесі.

Ще одне завдання, яке виконував затриманий агент - намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем "HIMARS" та систем протиповітряної оборони ЗСУ у прифронтових районах області.

Також читайте Вступ України до ЄС: у Кабміні назвали ймовірні терміни

Як стало відомо, ворожим поплічником виявився 29-річний мешканець Одеси, який раніше входив до складу місцевого осередку так званого "ленінського комуністичного союзу молоді". Крім того, він був "зв’язковим" агента-спецназівця ФСБ, якого СБУ вивела з Придністровʼя і затримала на Одещині.

"У травні 2014 року він брав активну участь у провокаціях масових заворушень в обласному центрі На початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік підписався на ворожий Телеграм-канал, який для російської розвідки збирав інформацію про дислокацію українських військ", - мовиться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

СБУ викрила агента в Одесі

Читайте також:

Раніше ми повідомляли, що у результаті проведеної спецоперації працівники СБУ затримали чинного депутата Закарпатської обласної ради, який є давнім соратником та кумом державного зрадника Віктора Медведчука.

Нацполіція викрила групу осіб, які надавали фальшиві документи та консультували чоловіків призовного віку для незаконного перетину кордону.

Мешканця Запоріжжя засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. Він передавав ворогу дані про місця дислокації українських захисників.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.