Ущипніть себе, так ви дізнаєтеся, що з вашою шкірою насправді: тест

Як правильно визначити стан своєї шкіри, щоб вибрати правильний догляд за нею, коли вже починати користуватися антивіковою косметикою чи може ще дуже рано? Ці запитання, напевно, ставила собі кожна жінка. Адже для догляду за шкірою обличчя пропонується купа всього – зволоження, живлення, антивікова косметика. І не завжди зрозуміло, яку саме доглядову косметику купувати. Але косметологи завжди рекомендують орієнтуватися на стан своєї шкіри, а не на те, скільки вам років. Розповідаємо, як точно визначити, що час вдаватися до антивікових засобів: кремів, тоніків та сироваток.

Як перевірити стан своєї шкіри, щоб підібрати правильний догляд

Тут у нагоді стане простий щипковий тест. Як його проводити? Ущипніть себе за тильний бік долоні, потримайте шкіру 5 секунд і подивіться, як швидко розгладиться складка.

Як оцінити результат тестування шкіри:

До 30-ти років складка не повинна формуватися взагалі.

У 30-40 років складка від щипання розправляється менше ніж за 5 секунд.

У віці 40-50 років складка розправиться за 5-8 секунд.

У віці старше 50-ти років складка видна понад 8 секунд.

Тест допоможе вам без аналізів визначити рівень естрогенів - гормонів, які впливають на стан шкіри, бо від них залежить рівень вироблення організмом колагену та еластину.

Після 40-ка років рівень цього гормону у жінок знижується, саме через це шкіра стає менш пружною, втрачає свою еластичність. Якщо тест показав, що стан вашої шкіри не зовсім відповідає вашому віку, тоді варто придивитися до антивікової косметики.

Також можна змінити свої звички харчування, додавши до раціону більше здорової їжі. Продукти, які багаті вітаміном Д, Е та поліненасиченими кислотами омега-3 допоможуть зберегти молодість вашої шкіри надовго. Ці корисні мікроелементи містяться у морській червоній рибі, морепродуктах, горіхах, зелені, кисломолочному сирі, оливковій олії, бобових, печінці, броколі та авокадо.

Читайте також:

Напій, який допоможе здолати слабкість, стрес і безсоння: лікарі радять пити його щодня

Як за одну ніч позбутися темних кіл під очима: на домашні патчі потрібен лише один інгредієнт

Жінка винайшла геніальний спосіб зупинити старіння – для цього потрібен лише один овоч