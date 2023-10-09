"Це урок для всіх": Кулеба про проблеми з виділенням допомоги США Україні

У суботу, 30 вересня, Конгрес США ухвалив тимчасове фінансування уряду без надання Україні $6 млрд фіндопомоги.

Чи є привід для занепокоєння українському уряду - в інтерв'ю "Форбс" пояснив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Почнімо з візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона у вересні. Він мав зустрічі та дуже відверті розмови з лідерами Республіканської та Демократичної партій, зі спікером Палати представників, керівництвом Сенату, президентом США Джо Байденом, міністром оборони США. Ніхто з них не ставив під сумнів важливість й надалі підтримувати Україну. Рішення Конгресу, скоріше, інцидент, а не системний збій. Це був яскравий момент політичної боротьби. Фракція "трампістів" створила політичний цейтнот, поставивши перед вибором: або шатдаун уряду США, або його уникаємо за умови винесення українського питання на окреме голосування", - сказав міністр.

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Кулеба переконаний, що фінансування для України буде проголосоване.

"Усі заяви, які пролунали після цієї події в суботу, зокрема від спікера Палати представників США – нижньої палати Конгресу Кевіна Маккарті, були на підтримку України. Це урок для всіх. Ми активно працюємо з Конгресом, спілкуємося з адміністрацією Білого дому, щоб надалі уникати подібних інцидентів. Але маємо розуміти – чим ближче до президентських виборів в США, тим більше буде складних моментів", - додав він.

Нагадаємо:

У США схвалили тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Україні. Президент США Джо Байден підписав документ. Водночас він заявив, що Сполучені Штати продовжать надавати військову допомогу Україні, і закликав Конгрес якнайшвидше домовитися про виділення коштів на ці цілі.

У МЗС України повідомили, що зараз українська влада працює із американськими партнерами над тим, щоб нове бюджетне рішення США, яке напрацьовуватимуть протягом наступних 45 днів, включало кошти для України.

Згодом Джо Байден висловив занепокоєння тим, що боротьба республіканців у Конгресі може зашкодити допомозі Україні, і пообіцяв незабаром виступити з «великою промовою», щоб пояснити, чому США повинні продовжувати підтримувати Україну у війні з Росією.

Байден також припустив, що може бути "інший спосіб" надання підтримки Києву, якщо Конгрес її не схвалюватиме. Подробиць він не навів.

Білий дім підтвердив, що адміністрація президента США Джо Байдена витратила понад 100 мільярдів доларів на війну в Україні. Доступ до відповідних документів отримали 12 вересня журналісти Fox News.