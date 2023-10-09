"Это урок для всех": Кулеба о проблемах с выделением помощи США Украине

В субботу, 30 сентября, Конгресс США принял временное финансирование правительства без предоставления Украине $6 млрд финпомощи.

Есть ли повод для беспокойства украинскому правительству – в интервью "Форбс" объяснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Начнем с визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в сентябре. У него были встречи и очень откровенные разговоры с лидерами Республиканской и Демократической партий, со спикером Палаты представителей, руководством Сената, президентом США Джо Байденом, министром обороны США. Никто из них не ставил под сомнение важность и дальше поддерживать Украину. Решение Конгресса, скорее, инцидент, а не системный сбой. Это был яркий момент политической борьбы. Фракция "трампистов" создала политический цейтнот, поставив перед выбором: или шатдаун правительства США, или его избегаем при условии вынесения украинского вопрос на отдельное голосование", – сказал министр.

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Кулеба убежден, что финансирование для Украины будет проголосовано.

"Все заявления, прозвучавшие после этого события в субботу, в частности от спикера Палаты представителей США – нижней палаты Конгресса Кевина Маккарти, были в поддержку Украины. Это урок для всех. Мы активно работаем с Конгрессом, общаемся с администрацией Белого дома, чтобы в дальнейшем избегать подобных инцидентов. Но должны понимать – чем ближе к президентским выборам в США, тем больше будет сложных моментов", — добавил он.

Напомним:

В США был одобрен временный бюджет, который не включает помощь Украине. Президент США Джо Байден подписал документ. В то же время, он заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине, и призвал Конгресс как можно быстрее договориться о выделении средств на эти цели.

В МИД Украины сообщили, что сейчас украинские власти работают с американскими партнерами над тем, чтобы новое бюджетное решение США, которое будут нарабатываться в течение следующих 45 дней, включало средства для Украины.

Впоследствии Джо Байден выразил обеспокоенность тем, что борьба республиканцев в Конгрессе может нанести ущерб помощи Украине, и пообещал вскоре выступить с "большой речью", чтобы объяснить, почему США должны продолжать поддерживать Украину в войне с Россией.

Байден также предположил, что может быть "другой способ" поддержки Киеву, если Конгресс ее не будет одобрять. Подробностей он не сообщил.

Белый дом подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена потратила более 100 миллиардов долларов на войну в Украине. Доступ к соответствующим документам получили журналисты Fox News 12 сентября.