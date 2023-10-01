Сократится ли помощь США через временный бюджет: комментарии

В субботу, 30 сентября, Палата представителей США утвердила временный бюджет, не предусматривающий средств на поддержку Украины. И Киев, и Америка уверяют, что это не повлияет на дальнейшую военную помощь.

Байден сделал заявление о временном бюджете

Американский президент Джо Байден заявил, что поддержка США Украины ни в коем случае не может быть прервана. Он надеется, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти обеспечит принятие поддержки, необходимой для помощи Украине "в критический момент".

"Хотя спикер и подавляющее большинство Конгресса были непоколебимы в своей поддержке Украины, в этом соглашении не предусмотрено ни одного нового финансирования для продления этой поддержки. Мы не можем ни при каких обстоятельствах допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана", — говорится в его заявлении на сайте Белый дом.

Байден объяснил, почему США приняли законопроект. Глава Белого дома отметил, что за этот проект проголосовали, чтобы предотвратить "ненужный кризис, который нанес бы ненужную боль миллионам трудолюбивых американцев".

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Что говорят в США

Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook прокомментировала решение Конгресса США. Дипломат подчеркнула, что пока ничего не угрожает поставкам оружия и техники, принятым ранее.