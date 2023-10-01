Принятие временного бюджета в США: грозит ли это поставкам оружия Украине – Маркарова

Палата представителей США одобрила временный бюджет, но без средств для поддержки Украины.
Палата представителей США утвердила временный бюджет во избежание "шатдауна" (остановки работы правительства), однако законопроект не предусматривает средств на поддержку Украины. Такое решение для Украины означает продолжение работы с партнерами. Пока ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, принятых ранее.
Об этом написала посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.
"Пока временная бюджетная резолюция принята только на 45 дней. Конгресс и Администрация позаботились о том, чтобы средства предыдущего бюджета для программ помощи Украине были переходными. Средства есть. Правительство будет работать поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, которые приняты ранее. У нас сейчас есть для использования минимум дополнительных $1,6 млрд на оборонную помощь (PDA) + $1,23 млрд прямой бюджетной помощи (это сентябрьский транш, только что перечисленный на счета Всемирного банка), плюс значительные суммы на энергетические и другие программы", — пояснила она.
Оксана Маркарова также отметила, что по завершении этих 45 дней потребуется новое решение.
"Собственно есть время, есть ресурсы, а главное — есть двухпартийная и двухпалатная поддержка Украины, которая дает возможность работать ради подтверждения Американской помощи украинской борьбе за свободу и за сохранение жизней людей", — подчеркнула посол.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что американская поддержка Украины ни в коем случае не может быть прервана, прокомментировав проект временного финансирования правительства.
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