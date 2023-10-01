Принятие временного бюджета в США: грозит ли это поставкам оружия Украине – Маркарова

Палата представителей США утвердила временный бюджет во избежание "шатдауна" (остановки работы правительства), однако законопроект не предусматривает средств на поддержку Украины. Такое решение для Украины означает продолжение работы с партнерами. Пока ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, принятых ранее.

Об этом написала посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

"Пока временная бюджетная резолюция принята только на 45 дней. Конгресс и Администрация позаботились о том, чтобы средства предыдущего бюджета для программ помощи Украине были переходными. Средства есть. Правительство будет работать поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, которые приняты ранее. У нас сейчас есть для использования минимум дополнительных $1,6 млрд на оборонную помощь (PDA) + $1,23 млрд прямой бюджетной помощи (это сентябрьский транш, только что перечисленный на счета Всемирного банка), плюс значительные суммы на энергетические и другие программы", — пояснила она.

Оксана Маркарова также отметила, что по завершении этих 45 дней потребуется новое решение.

"Собственно есть время, есть ресурсы, а главное — есть двухпартийная и двухпалатная поддержка Украины, которая дает возможность работать ради подтверждения Американской помощи украинской борьбе за свободу и за сохранение жизней людей", — подчеркнула посол.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что американская поддержка Украины ни в коем случае не может быть прервана, прокомментировав проект временного финансирования правительства.

Читайте также: